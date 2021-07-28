Про це повідомляє Офіс президента.
Кадрові зміни
З посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України звільнено Сергія Корнійчука. Він пробув на посаді рік і 4 місяці.
Замість нього призначено Сергія Шапталу. 48-річний Шаптала — герой України, генерал-майор ЗСУ, чинний командувач військ Оперативного командування “Захід”. Раніше був заступником командувача “Півдня” (2017-2020 роки) та командиром 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади (2014—2017).
З посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнено Євгена Мойсюка. Хто обійматиме його посаду поки невідомо.
З посади командувача об’єднаних сил звільнено Володимира Кравченка (на посаді з серпня 2019 року). Замість нього призначено Олександра Павлюка.
50-річний Павлюк — генерал-лейтенант Збройних сил України. У 2017-2020 роках — командувач військ Оперативного командування “Захід”, з літа 2020 року — командувач підготовки Командування Сухопутних Військ ЗСУ.
Причини кадрових змін
Президент пояснив такі кадрові зміни необхідністю активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії та підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах війни. Кадрові зміни, як очікує президент, посприяють підвищенню ефективності взаємодії між командирами та керівниками всіх рівнів.
“Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом”, — зазначив Зеленський.
- 27 липня речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров під час брифінгу повідомив, що Руслан Хомчак буде звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ. Він обіймав цю посаду з 21 травня 2019 року. На місце Хомчака було призначено Валерія Залужного — командувача оперативного командування “Північ”.
- Хомчак, який був членом РНБО з 31 травня 2019 року, тепер став першим заступником секретаря Радбезу Олексія Данілова. Михайло Коваль, що обіймав цю посаду, звільнений.