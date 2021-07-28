Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та Командувача об'єднаних сил.

Про це повідомляє Офіс президента.

Кадрові зміни

З посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України звільнено Сергія Корнійчука. Він пробув на посаді рік і 4 місяці.

Замість нього призначено Сергія Шапталу. 48-річний Шаптала — герой України, генерал-майор ЗСУ, чинний командувач військ Оперативного командування “Захід”. Раніше був заступником командувача “Півдня” (2017-2020 роки) та командиром 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади (2014—2017).

З посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнено Євгена Мойсюка. Хто обійматиме його посаду поки невідомо.

З посади командувача об’єднаних сил звільнено Володимира Кравченка (на посаді з серпня 2019 року). Замість нього призначено Олександра Павлюка.

50-річний Павлюк — генерал-лейтенант Збройних сил України. У 2017-2020 роках — командувач військ Оперативного командування “Захід”, з літа 2020 року — командувач підготовки Командування Сухопутних Військ ЗСУ.

Причини кадрових змін

Президент пояснив такі кадрові зміни необхідністю активізувати виконання завдань, спрямованих на забезпечення модернізації армії та підготовки військовослужбовців до захисту України в умовах війни. Кадрові зміни, як очікує президент, посприяють підвищенню ефективності взаємодії між командирами та керівниками всіх рівнів.

“Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міністерстві оборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку Збройних Сил загалом”, — зазначив Зеленський.