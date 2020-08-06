Відповідні укази президента опубліковані на сайті глави держави.

Указом №307/2020 Зеленський звільнив з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу. Він очолював це управління з 2016 року.

Згідно з указом №308/2020, новим начальником став офіцер ГУ розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За даними ЗМІ, у квітні минулого року на нього було скоєно замах. Російський диверсант встановив під сидінням автомобіля Буданова міну. Але вибухівка вибухнула під час закладки.

“Зміна начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань”, — пояснили в Офісі президента.