Президент України Володимир Зеленський змінив вигляд знаку глави держави, додавши до орденського ланцюга чотири ланки.

Про це свідчить указ президента “Про внесення змін до положення про офіційні символи глави держави” №125/2021 від 29 березня.

Знак Президента України має форму орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів і 12 декоративних ланок. Він виготовлений з білого і жовтого золота 585 проби, всі його елементи з’єднані між собою фігурними кільцями. Президентський знак важить майже 400 грамів.

Указом Зеленського число декоративних ланок змінено з 12 на 16.

Варто зазначити, що на фото ланок і так 16.

Крім того, згідно з документом, словосполучення “до відділу державних нагород Адміністрації президента України” замінено словами “до Фонду президентів України”, а словосполучення “Служба протоколу президента України і Відділ державних нагород Адміністрації президента України” замінено словами “Служба державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України”.

Також передбачається, що “під час перебування Президента України за кордоном дублікат Прапора (штандарта) Президента України на прапорній щоглі біля резиденції Президента України у столиці України – місті Києві не піднімається”.