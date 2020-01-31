Про це повідомляє видання “Дзеркало тижня”, посилаючись на свої анонімні джерела.
Уточнюється, що з того моменту, коли Зеленський розпорядився, щоб силові структури з’ясували, хто причетний к запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пройшло вже два тижні.
У свою чергу генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що результатів розслідування на даний момент немає.
В той же час, за інформацією журналістів, Президент Зеленський отримав оперативні довідки від МВС і СБУ вже на наступний день після публікації записів розмов голови уряду.
“Уже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватись запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова”, – йдеться в матеріалі.
Відзначається, що дані двох силових відомств збіглися в тому, що відео з прослуханими діалогами Гончарука було змонтовано на комп’ютері журналіста розслідувальної телевізійної програми, яка виходить на одному з найбільш рейтингів українських телеканалів.
За інформацією журналістів, наявні дані не розкриваються офіційно, оскільки це може призвести до неконтрольованих наслідків для внутрішніх політичних розкладів в оточенні Президента України.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду “шанс”, але з певними умовами.