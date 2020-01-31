В українських ЗМІ повідомляють, що Президент Володимир Зеленський знає, на якому каналі монтували ролики з прослуханими розмовами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє видання “Дзеркало тижня”, посилаючись на свої анонімні джерела.

Уточнюється, що з того моменту, коли Зеленський розпорядився, щоб силові структури з’ясували, хто причетний к запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, пройшло вже два тижні.

У свою чергу генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляв, що результатів розслідування на даний момент немає.

В той же час, за інформацією журналістів, Президент Зеленський отримав оперативні довідки від МВС і СБУ вже на наступний день після публікації записів розмов голови уряду.

“Уже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватись запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова”, – йдеться в матеріалі.

Відзначається, що дані двох силових відомств збіглися в тому, що відео з прослуханими діалогами Гончарука було змонтовано на комп’ютері журналіста розслідувальної телевізійної програми, яка виходить на одному з найбільш рейтингів українських телеканалів.

За інформацією журналістів, наявні дані не розкриваються офіційно, оскільки це може призвести до неконтрольованих наслідків для внутрішніх політичних розкладів в оточенні Президента України.