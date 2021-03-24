Відповідник указ опубліковано на сайті президента.

Так, РНБО внесла корективи до санкційного списку від 21 червня 2018 року, виключивши з нього Івакіна Ігоря Васильовича — “міністра вугільної промисловості” незаконного збройного формування “ДНР”. Санкції проти нього мали діяти три роки.

Крім цього, було виключено з санкційного списку 9 компаній, що розташовані в Криму:

  • ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН “НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
    “МАСАНДРА”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІВАДІЯ”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТАВРИДА”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГУРЗУФ”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МОРСЬКЕ”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СУДАК”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИВІТНЕ”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАЛОРІЧЕНСЬКЕ”
  • ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЛУШТА”

Також внесено зміни до рішення про застосування санкцій від 19 березня 2019 року. З переліку осіб, до яких застосовано санкції, виключені Ананьєв Олексій Миколайович та Ананьєв Дмитро Миколайович — олігархи, співвласники холдингу “Промсвязькапитал”, до якого входять один з найбільших російських банків “Промсвязьбанк”, IT-компанія “Техносерв “, а також газета “Аргументи і Факти”. Щодо них триває розгляд справи про розкрадання коштів банку та кількох земельних ділянок.

Зі списку за 14 травня 2020 року виключено Акціонерне товариство ‘‘Башкірська Содова Компанія”, це один з найбільших виробників соди.