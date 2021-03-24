Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 23 березня 2021 щодо виключення з санкційного списку братів-олігархів Олексія та Дмитра Ананьєвих, а також великого виробника соди "'Башкірська Содова Компанія''.

Відповідник указ опубліковано на сайті президента.

Так, РНБО внесла корективи до санкційного списку від 21 червня 2018 року, виключивши з нього Івакіна Ігоря Васильовича — “міністра вугільної промисловості” незаконного збройного формування “ДНР”. Санкції проти нього мали діяти три роки.

Крім цього, було виключено з санкційного списку 9 компаній, що розташовані в Криму:

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН “НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

“МАСАНДРА”

“МАСАНДРА” ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІВАДІЯ”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТАВРИДА”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГУРЗУФ”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МОРСЬКЕ”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СУДАК”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИВІТНЕ”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАЛОРІЧЕНСЬКЕ”

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АЛУШТА”

Також внесено зміни до рішення про застосування санкцій від 19 березня 2019 року. З переліку осіб, до яких застосовано санкції, виключені Ананьєв Олексій Миколайович та Ананьєв Дмитро Миколайович — олігархи, співвласники холдингу “Промсвязькапитал”, до якого входять один з найбільших російських банків “Промсвязьбанк”, IT-компанія “Техносерв “, а також газета “Аргументи і Факти”. Щодо них триває розгляд справи про розкрадання коштів банку та кількох земельних ділянок.

Зі списку за 14 травня 2020 року виключено Акціонерне товариство ‘‘Башкірська Содова Компанія”, це один з найбільших виробників соди.