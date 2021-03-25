Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Наголошується, що закон забезпечить можливість України в отриманні COVID-препаратів провідних виробників за програмою глобального механізму COVAX.

Також документ допоможе у проведенні широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізувати ризик посилення або повторної хвилі захворюваності COVID-19, що буде сприяти пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я.

Наголошується, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів від коронавірусу.

“Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкціями, за будь-які наслідки, викликані застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

При цьому у разі настання таких наслідків уряд забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат в порядку, встановленому Кабміном.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє протягом чотирьох років.

Як відомо, наразі у світі розроблені такі вакцини проти коронавірусу: Pfizer-BioNTech (американсько-німецький препарат); Moderna (США); Oxford-AstraZeneca (Велика Британія, Швеція); Novavax (США); Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca); CoronaVac (вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech); “Спутнік V” (Росія).

Згідно з даними на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, у нашій країні очікують на поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки плануються як через глобальну ініціативу COVAX, так і через прямі закупівлі в компаній-виробників за кошти державного бюджету України, а також через закупівлі “за кошти міжнародних донорів”.

Проте досі Україна отримала лише перші 500 тисяч доз вакцини Covishield (23 лютого її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

Сьогодні ж стало відомо, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.