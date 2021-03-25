Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Наголошується, що закон забезпечить можливість України в отриманні COVID-препаратів провідних виробників за програмою глобального механізму COVAX.
Також документ допоможе у проведенні широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізувати ризик посилення або повторної хвилі захворюваності COVID-19, що буде сприяти пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я.
Наголошується, що згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів від COVID-19 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів має право приймати зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів від коронавірусу.
“Зокрема, мова йде про звільнення від відповідальності виробника і/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до затверджених в Україні інструкціями, за будь-які наслідки, викликані застосуванням таких вакцин або інших препаратів проти COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
При цьому у разі настання таких наслідків уряд забезпечує здійснення відповідних компенсаційних виплат в порядку, встановленому Кабміном.
Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування і діє протягом чотирьох років.
Як відомо, наразі у світі розроблені такі вакцини проти коронавірусу: Pfizer-BioNTech (американсько-німецький препарат); Moderna (США); Oxford-AstraZeneca (Велика Британія, Швеція); Novavax (США); Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca); CoronaVac (вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech); “Спутнік V” (Росія).
Згідно з даними на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, у нашій країні очікують на поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.
Поставки плануються як через глобальну ініціативу COVAX, так і через прямі закупівлі в компаній-виробників за кошти державного бюджету України, а також через закупівлі “за кошти міжнародних донорів”.
Проте досі Україна отримала лише перші 500 тисяч доз вакцини Covishield (23 лютого її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).
Сьогодні ж стало відомо, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб. Про це повідомила експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ.