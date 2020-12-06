Про це повідомляється на сайті глави держави.
Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.
Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.
Фото: Офіс президента
Мав місце і спільний з військовими обід, але цього разу пресслужба Зеленського обмежилася лише двома фотографіями.
Фото: Офіс президента
Нагадаємо, що 14 жовтня, у День захисника України Зеленський разом з Єрмаком здійснили робочий візит у зону проведення операції Об’єднаних сил. Під час візиту президент спілкувався з воїнами, вручав державні нагороди та цінні подарунки тощо.
Мав місце і спільний з військовими обід, фоторепортаж якого став причиною війни у соцмережах.
- Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко став на захист президента України Володимира Зеленського, якого розкритикували за фото, де він з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком їсть, а військовим не поставили тарілок.