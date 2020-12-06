У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями в зоні проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

Фото: Офіс президента

Мав місце і спільний з військовими обід, але цього разу пресслужба Зеленського обмежилася лише двома фотографіями.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що 14 жовтня, у День захисника України Зеленський разом з Єрмаком здійснили робочий візит у зону проведення операції Об’єднаних сил. Під час візиту президент спілкувався з воїнами, вручав державні нагороди та цінні подарунки тощо.

Мав місце і спільний з військовими обід, фоторепортаж якого став причиною війни у соцмережах.