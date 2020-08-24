Про це повідомляють #Букви.

Ввечері у понеділок на офіційних сторінках президента України Володимира Зеленського з’явився допис із відеозаписом промови глави держави з нагоди Дня Незалежності. Ролик супроводжував такий текст:

“Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом. Усі 25 регіонів. Усі ми – команда. Дрім-тім з кожної області. Це – наша збірна України”.

Однак в Україні, як відомо, не 25, а 27 регіонів. Це 24 області, Автономна Республіка Крим та два міста зі спеціальним статусом — Київ та Севастополь.

За три години після публікації допис президента у Facebook зібрав понад 1,3 тисяч коментарів.

Серед них були коментарі користувачів, обурених з приводу помилки, однак виправлено її так і не було.

Зауважимо, що президент помиляється із кількістю регіонів України не вперше. Так у червні в ролику до Дня Конституції Зеленський сказав: