Про це повідомляють #Букви.
Ввечері у понеділок на офіційних сторінках президента України Володимира Зеленського з’явився допис із відеозаписом промови глави держави з нагоди Дня Незалежності. Ролик супроводжував такий текст:
“Дорогі українці! Створити країну мрії ми можемо тільки разом. Усі 25 регіонів. Усі ми – команда. Дрім-тім з кожної області. Це – наша збірна України”.
Однак в Україні, як відомо, не 25, а 27 регіонів. Це 24 області, Автономна Республіка Крим та два міста зі спеціальним статусом — Київ та Севастополь.
За три години після публікації допис президента у Facebook зібрав понад 1,3 тисяч коментарів.
Серед них були коментарі користувачів, обурених з приводу помилки, однак виправлено її так і не було.
Зауважимо, що президент помиляється із кількістю регіонів України не вперше. Так у червні в ролику до Дня Конституції Зеленський сказав:
“Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це прекрасний і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких — двадцять п’ять”.
- Напередодні прессекретарка президента України Юлія Мендель осоромилася, помилившись у написанні слова “президент”.
- Торік президент України Володимир Зеленський тричі поспіль назвав державний концерн “Укроборонпром” “концертом”.