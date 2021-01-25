Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад та побиття українського підлітка в Парижі, що сталося ще 15 січня. За словами президента, нападники повинні бути у в’язниці.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

“Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає”, – написав президент.

Він зазначив, що Україна вимагає від правоохоронних органів Парижа знайти й покарати нападників: “У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави”.

“Посольство України у Франції залучене до цієї ситуації. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці”, – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він знаходиться в комі. Напад стався недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

У підлітка в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.