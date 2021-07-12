Про це повідомляє пресслужба президента.

“Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі. Також президенти говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

“Окремо глава держави розповів Федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроєкт, запропонований Володимиром Зеленським. Було зазначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні”, – повідомила пресслужба глави держави.

Зі свого боку Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Зеленський поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

11 липня Зеленський зустрівся кандидатом у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Меркель заплановано на 12 липня.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить ряд питань, зокрема врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори відбудуться пройдуть 12 липня.