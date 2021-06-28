Відповідне відео Зеленський опублікував в Instagram.

“Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я Володимир Зеленський, президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом”, – сказав президент, звертаючись до футболістів збірної.

“Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. Повір мені, я буду разом з тобою співати гімн України. Я буду разом з тобою кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку. І я буду дуже радіти кожному забитому голу. Вас на полі не буде одинадцять, нас на полі буде 40 мільйонів”, – заявив Зеленський.

Президент закликав футбольних уболівальників наслідувати його приклад і записати власні побажання збірній.

“Приєднуйся до флешмобу! Запиши відео на підтримку збірної України з футболу, щоб наші хлопці знали: завтра на полі їх буде не 11, завтра нас буде 40 мільйонів”, – заявив Зеленський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.