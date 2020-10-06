Про це свідчить указ президента № 422/2020 від 6 жовтня.
“Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну “Укроборонпром”, – йдеться в документі.
Крім того, указом № 423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора “Укроборонпрому”.
Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що генеральний директор державного концерну “Укроборонпром” Айварас Абромавічус написав заяву про відставку.
- Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський може звільнити міністра оборони Андрія Загороднюка та главу “Укроборонпрому” Айвараса Абромавичуса.