Президент Володимир Зеленський звільнив очільників обласних державних адміністрацій у трьох регіонах. Жоден з них не пропрацював і року.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Указом №488/2020 було звільнено Віталія Федоріва з посади очільника Івано-Франківської ОДА.

Федорів працював в ОДА на різних посадах з 2016 року. У листопаді 2018 року він став заступником очільника ОДА, а з лютого по квітень був тимчасовим виконувачем обов’язків голови адміністрації. 24 квітня указом Зеленського Федорів був призначений головою ОДА.

Указом №489/2020 звільнений з посади голови Одеської ОДА Максим Куций. Він обіймав цю посаду майже рік – з 11 жовтня 2019 року.

Роман Грищенко звільнений з посади очільника Сумської ОДА указом №490/2020. Колишній військовий прокурор був призначений президентом на цю посаду 11 березня. У липні Грищенко отримав від Зеленського догану.