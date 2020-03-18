Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Раніше він не впорався з комунікацією у ситуації з евакуацією українців з китайського Уханю.

Відповідний указ №92/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, – йдеться в указі.

Ігоря Сопеля було призначено на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року. Його представив особисто Зеленський в межах своєї робочої поїздки в Тернопільську область. Відомо, що він балотувався на минулих виборах до Верховної Ради України по мажоритарному округу № 166 (Тернопільська область).