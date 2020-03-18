Відповідний указ №92/2020 опубліковано на сайті глави держави.
“Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, – йдеться в указі.
Ігоря Сопеля було призначено на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року. Його представив особисто Зеленський в межах своєї робочої поїздки в Тернопільську область. Відомо, що він балотувався на минулих виборах до Верховної Ради України по мажоритарному округу № 166 (Тернопільська область).
- У лютому влада України вирішила евакуювати громадян країни з Китаю у зв’язку зі спалахом коронавірусу. 18 лютого в Микулинцях Тернопільської області люди вийшли на протест проти розміщення евакуйованих із Китаю в сaнaторії “Медобори” на обсервацію. Подібна акція відбулася і у Львівській області.
- Крім того, депутати Тернопільської облради звернулися до президента Володимира Зеленського та тодішнього прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою не розміщувати в регіоні українців та іноземців, яких евакуювали через коронавірус з Уханя.
- Президент Зеленський згодом заявив, що акції проти евакуації мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови.
- 22 лютого Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Сопеля.
- “У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням”, – відзначили в ОПУ.