Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови свого Офісу Юлію Ковалів, призначивши замість неї Юлію Свириденко.

Відповідні укази, датовані 22 грудня, опубліковані на сайті Офісу президента.

Напередодні стало відомо, що Ковалів залишає посаду заступника голови ОПУ, яку займала з вересня 2019 року. Про причини свого рішення вона не повідомила.

Сьогодні на сайті ОПУ з’явився відповідний указ №580 про її звільнення, підписаний Володимиром Зеленський.

Новим заступником керівника Офісу президента України стала Юлія Свириденко (згідно з указом №581).

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко народилася в 1985 році в Чернігові. Закінчила Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність “менеджмент антимонопольної діяльності”, магістр менеджменту антимонопольної діяльності.

Трудову діяльність Свириденко розпочала в 2008 році з посади економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ).

Надалі вона працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації; радником голови Чернігівської ОДА; начальником департаменту економічного розвитку цієї ОДА.

У березні 2018 року Свириденко стала першим заступником голови Чернігівської обласної держадміністрації.

З липня по листопад 2018 року Свириденко виконувала обов’язки голови ОДА.

З березня по вересень 2019 року вона працювала директором ТОВ “Сідко Україна” (спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробці органічної продукції).

У вересні 2019 року Свириденко стала заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. 22 липня 2020 року її призначили першим заступником міністра розвитку економіки.

Цю посаду Свириденко займала аж до переходу на роботу в ОПУ. Напередодні Уряд звільнив її з посади заступника міністра (за власним бажанням).

Декларація

У декларації за 2019 рік Свириденко вказала квартиру в Києві площею 33,5 кв. м і квартиру в Чернігові площею 74,3 кв. м. У спільній власності з сім’єю вказана квартира в Чернігові на 87,5 кв.м.

Під час роботи в міністерстві Свириденко отримала 462 тис. 263 грн зарплати.

Свириденко заміжня, має доньку.

Судячи з декларації, її чоловік – підприємець. Він володіє автомобілем BMW Х3 2016 року випуску, квартирою в Чернігові площею 203,5 кв.м., земельною ділянкою в Чернігівській області площею 1 496 кв. м.