Відповідні укази, датовані 22 грудня, опубліковані на сайті Офісу президента.
Напередодні стало відомо, що Ковалів залишає посаду заступника голови ОПУ, яку займала з вересня 2019 року. Про причини свого рішення вона не повідомила.
Сьогодні на сайті ОПУ з’явився відповідний указ №580 про її звільнення, підписаний Володимиром Зеленський.
Новим заступником керівника Офісу президента України стала Юлія Свириденко (згідно з указом №581).
Що відомо про Юлію Свириденко
Юлія Свириденко народилася в 1985 році в Чернігові. Закінчила Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність “менеджмент антимонопольної діяльності”, магістр менеджменту антимонопольної діяльності.
Трудову діяльність Свириденко розпочала в 2008 році з посади економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ).
Надалі вона працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації; радником голови Чернігівської ОДА; начальником департаменту економічного розвитку цієї ОДА.
У березні 2018 року Свириденко стала першим заступником голови Чернігівської обласної держадміністрації.
З липня по листопад 2018 року Свириденко виконувала обов’язки голови ОДА.
З березня по вересень 2019 року вона працювала директором ТОВ “Сідко Україна” (спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і переробці органічної продукції).
У вересні 2019 року Свириденко стала заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. 22 липня 2020 року її призначили першим заступником міністра розвитку економіки.
Цю посаду Свириденко займала аж до переходу на роботу в ОПУ. Напередодні Уряд звільнив її з посади заступника міністра (за власним бажанням).
Декларація
У декларації за 2019 рік Свириденко вказала квартиру в Києві площею 33,5 кв. м і квартиру в Чернігові площею 74,3 кв. м. У спільній власності з сім’єю вказана квартира в Чернігові на 87,5 кв.м.
Під час роботи в міністерстві Свириденко отримала 462 тис. 263 грн зарплати.
Свириденко заміжня, має доньку.
Судячи з декларації, її чоловік – підприємець. Він володіє автомобілем BMW Х3 2016 року випуску, квартирою в Чернігові площею 203,5 кв.м., земельною ділянкою в Чернігівській області площею 1 496 кв. м.
- У листопаді президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.