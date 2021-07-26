Про це повідомили у пресслужбі президента.

Як сповіщалося, інформація про кадрові рішення щодо керівництва спецслужби з’явилася у ЗМІ ще 23 липня. Речник президента Сергій Никифоров спершу підтвердив інформацію про звільнення заступника голови СБУ Руслана Баранецького чутками.

26 липня Офіс президента підтвердив інформацію про звільнення заступника голови СБУ Івана Баканова — Руслана Баранецького.

“Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника Голови СБУ та увільнений від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що в липні 2020 року Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про операцію щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

Баранецький був призначений президентом на посаду першого заступника голови СБУ у червні 2019 року.

Також посаду втратив ще один перший заступник голови СБУ, начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Василь Малюк.

З січня 2020 року він був першим заступником начальника ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, першим заступником голови СБУ став у березні 2020 року.

Після звільнень єдиним першим заступником голови СБУ був призначений Сергій Андрущенко (до цього був заступником Баканова). Також Андрущенко очолив Антитерористичний центр при СБУ, яким керував Баранецький.

Заступниками очільника СБУ, відповідно до інформації на сайті спецслужби, залишаються Володимир Горбенко (призначений у листопаді 2019 року) та Олександр Якушев (призначений у березні 2020 року).

Крім цього, були звільнені очільник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та начальник Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Олексій Корнійчук та Віталій Монастирецький.

Що відомо про причини кадрових змін?

Офіс повідомляє, що президент зробив такі кадрові рішення з метою “забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідатиме змісту майбутньої реформи відомства”.

“Ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення”, — каже Зеленський.

Допоки парламент не дав старт реформі, президент виступив за те, аби СБУ активізувала боротьбу з контрабандою.