Про це йдеться в указі глави держави.

Також Шевченко залишить посаду представника України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

“Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко обіймав посаду посла України в Канаді з 2015 року. 24 вересня п’ятий президент України Петро Порошенко призначив його на цю посаду.

У своєму Facebook Шевченко подякував президентам Петру Порошенку і Володимиру Зеленському, а також колегам-дипломатам.

“Я повертаюся з вдячністю долі та великою вірою в українсько-канадську дружбу. Для цього сьогодні є все – реальне партнерство, плани за горизонт і потужна діаспора, яка створює між нами особливу енергію”, – йдеться в повідомленні.