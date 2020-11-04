Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
“Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади Першого заступника Керівника Офісу Президента України згідно з поданою ним заявою”, – йдеться у повідомленні.
Наступним указом Зеленський призначив Трофімова своїм позаштатним радником.
- Раніше повідомлялося, що перший заступник голови офісу президента України Сергій Трофімов обвінчався зі своєю дівчиною Настею. Обряд вінчання в Свято-Пантелеймонівському монастирі в Києві провів предстоятель православної церкви Московського патріархату Онуфрій.