Covid-19 Україна

оновлено 02.02.2021 о 14:02

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Зеленського і Шмигаля можуть вакцинувати проти COVID-19 поза чергою: Степанов пояснив чому

Міністерство охорони здоров'я України може змінити національний план вакцинації проти коронавірусу COVID-19, щоб президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль одними з перших отримали щеплення.

Вівторок, 2 лютого 2021, 14:42

Про це в ефірі “Сніданок з 1+1” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що Зеленський готовий своїм прикладом показати, що щеплення – це безпечно.

“Володимир Зеленський і сам, в тому числі, щоби збільшити відсоток людей, які будуть вакцинуватися, що власним досвідом, він повністю готовий до вакцинації і хоче це робити, щоб люди побачили, що це безпечно”, – сказав міністр.

На уточнююче питання, так Зеленський готовий робити щеплення чи буде його робити, Степанов сказав:

“Буде-буде […] Нам треба буде внести зміни до нашого плану вакцинації, щоб і Зеленський, і я, і прем’єр-міністр могли вакцинуватися, тому що він не передбачає органів влади. Я думаю, що ми внесемо такі зміни, для того, щоб збільшити довіру до вакцинації”.

(На відео з 13:40)

Зазначимо, що раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що першими вакцинуватимуться медичні працівники.

Крім того, Зеленський у листопаді перехворів на COVID-19, а лікар-генетик Олександр Коляда в коментарі #Буквам розповідав, що людям, які нещодавно перехворіли на коронавірус, вакцинуватися не потрібно.

Своєю чергою, Шмигаль запевняв, що першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з COVID-19. Сам він збирався вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки.

Нагадаємо, що у лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

  • Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
  • Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
  • Більша частина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.
Теги: Володимир Зеленський, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, відео, Денис Шмигаль, Коронавірус, Максим Степанов

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