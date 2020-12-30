Про це у коментарі #Буквам розповів юрист Назар Чорний.
Як повідомлялося, у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.
Однак у КСУ попереджали, що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.
“Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним”, — зазначив Чорний.
Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:
- ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.
- ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
- ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.
- ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
- Раніше #Букви детально розбиралися у тому, чи можна усунути голову КСУ Олександра Тупицького і як це можна зробити у законний спосіб.
- Також #Букви розповідали, як Зеленський прямо заявляв, що здійснював тиск на суд і продовжує це робити, і розбиралися, чому йому було б варто знати “правило Миранди”.