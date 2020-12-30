Через указ про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького президента Володимира Зеленського можуть притягнути до кримінальної відповідально за 4 статтями, якими передбачено й покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це у коментарі #Буквам розповів юрист Назар Чорний.

Як повідомлялося, у вівторок, 29 грудня, Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади на 2 місяці. Президент наголосив, що зробив це “заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи”.

Однак у КСУ попереджали, що такі дії суперечать Конституції. Юрист також наголосив, що цей указ не є законним.

“Зеленський як президент уповноважений видавати укази. Однак повноважень відсторонити суддю КСУ він не мав, і цим указом фактично їх присвоїв. Цей указ суперечить Конституції, закону про КСУ і є завідомо незаконним”, — зазначив Чорний.

Через підписання цього указу президента могли б притягнути до відповідальності щонайменше за 4 статтями Кримінального Кодексу України, зауважив юрист. А саме:

ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу). Санкції статті передбачають покарання аж до позбавлення волі на 10 років.

ч.2 ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча). Таке діяння карається штрафом на суму до 8,5 тисяч гривень, обмеженням або позбавлення волі на строк до 3 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

ч.1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи). Санкції статті передбачають накладання штрафу до 1,7 тисяч гривень, арешт на строк до пів року або обмеження волі на строк до 3 років.

ч.2. ст. 376 (втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.