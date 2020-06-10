На Президента України Володимира Зеленського правоохоронці склали адмінпротокол за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

У Нацполіції зазначили, що власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслужили відвідувачів, незважаючи на заборону.

“У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, у тому числі – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і Хмельницького міського голову Олександра Симчишин”, – повідомили у відомстві.

Адмінпротоколи будуть передані на розгляд суду. Порушникам правил карантину загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.