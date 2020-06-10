Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
У Нацполіції зазначили, що власник закладу відновив роботу внутрішніх залів кафе, де обслужили відвідувачів, незважаючи на заборону.
“У результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, у тому числі – Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і Хмельницького міського голову Олександра Симчишин”, – повідомили у відомстві.
Адмінпротоколи будуть передані на розгляд суду. Порушникам правил карантину загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужбаглави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.