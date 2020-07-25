На сайті Офісу президента з'явилася петиція, автор якої просить Главу держави Володимира Зеленського не приїжджати з офіційними візитами, оскільки після них відбуваються нещастя або стихійні лиха.

Петицію вже підписали 166 осіб.

Автор петиції, Тарас Корніюк, просить скасувати офіційні візити президента, оскільки після них “відбуваються одні нещастя”. При цьому, він просить залишити можливість для візиту Зеленського до Москви (Росія).

“Замість офіційних візитів нехай привозять його голограму або транслюють його виступ смартфоном”, – пише автор петиції.

Він зазначив, що після візитів Зеленського до Парижа, Оману або Прикарпаття – там відбувалися нещастя. Тому автор просить скасувати офіційні візити президенти заради безпеки громадян.

“Нехай Володимир Зеленський сидить на Банковій в Офісі президента або на дачі. Тільки якщо Зеленський колись попрямує на територію російських окупантів, то тоді дозволити йому такий візит”, – сказано в тексті петиції.

Щоб президент розглянув і відповів на петицію, її повинні підписати 25 тисяч громадян.