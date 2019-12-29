Відповідна петиція опублікована на сайті Офісу президента.

“Від імені всіх небайдужих, дуже вас прошу, не дозвольте закриття секонд-хендів. Справа в тому, що, не кожен може собі дозволити піти в торговий центр і купити нові речі. Для звичайних людей секонд-хенд це хоч якийсь вихід із цієї ситуації. Спасибі”, – йдеться в тексті петиції.

Відповідна петиція набрала 54 голоси з 25 тис. необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

При цьому, на сайті глави держави з’явилося кілька петицій про заборону секонд-хендів в Україні.