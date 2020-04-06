Петиція розміщена на сайті президента України.

Автор петиції член громадської організації “Мисливці.Риболови.Біозахисники” Руслан Карун.

“Мисливці.Риболови.Біозахисники” просять Зеленського внести зміни до статті 77 (1) Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

“Практично в усіх регіонах значно почастішали випадки спалювання сухої рослинності і насамперед стерні та решток соломи, комишу. Такі дії призводять до забруднення повітря продуктами горіння, пошкодження лісосмуг, лісів, унікальної заповідної рослинності, завдають значної шкоди якісному стану ґрунтів. Гинуть тисячі тварин і птиці. Прошу від себе та від членів громадської організації “Мисливці.Риболови.Біозахисники” посилити відповідальність у статті 77(1) Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. А саме шляхом підняття штрафу у розмір не менше 50 тис грн.”, – йдеться в петиції.

Щоб проголосувати за неї потрібно пройти за посиланням тут.

Зараз за неї проголосувало 2326 українців. Щоб петиція була розглянута Володимиром Зеленським, її повинні підписати 25 тис. чоловік.

Для збору підписів ще є 86 днів.