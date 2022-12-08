Зеленського визнали найвпливовішою людиною в Європі за версією Politico

Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переглядає політику щодо торгівлі, вступу та енергетичної безпеки. Загалом кажучи, це переосмислення того, що означає бути європейцем — і це значною мірою завдяки українському комедійному актору, який став президентом. 8 грудня американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Це не перший випадок за минулі роки, коли Україна зазнає нападу з боку РФ. Країна бачила хакерські атаки на виборах, припинення постачання газу, порушення території. Але до останнього нападу президента Росії Володимира Путіна решта Європи мало що зробила. Були помилкові світанки у 2004 році, коли Помаранчева революція обіцяла проєвропейський уряд, а потім знову під час протестів на Євромайдані у 2014 році, які знову сигналізували про тісніші зв’язки між Україною та Європою, але вони в основному припинилися.

Причина, чому цього разу все інакше, полягає у Володимирі Зеленському, людині, якій Європа не тільки довіряє, але й захоплюється та наслідує — на відміну від попередніх президентів України. Лише подивіться, як європейські лідери, які відзначилися на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися зі 44-річним хлопцем у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Політики прагнуть бути поміченими поруч із ним.

Те, що зробив він, це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною — ідея, в яку мало хто вірив до повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування були важливими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи більшу частину віри Європи — особливо в Берліні та Парижі — в те, що Москва може бути партнером.

Вміле використання Зеленським соціальних медіа, традиційних медіа та західних культурних інституцій (як-от поява на “Греммі” чи Каннському кінофестивалі) принесло війну на Захід у внутрішній спосіб, переконавши лідерів і громадськість, що його боротьба також належить їм, вважають у Politico.

Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означає скасування давньої політики Німеччини не продавати її. Якщо він хоче санкцій, він їх отримує, навіть якщо це означає, що Європа переживає енергетичну кризу та важку зиму з захмарними цінами на газ. Будь то насіння, вантажівки для перевезення українського зерна чи нульові тарифи, запити швидко підписуються. Йому навіть вдалося розбити блокування щодо вступу країни до Євросоюзу, який був заморожений з 2013 року. У червні лідери блоку поставили Україну на шлях членства.

Лідерство Зеленського також означає, що будь-які проблеми, які були в Україні всередині країни. Наразі Захід бачить лише його репутацію президента війни, який відверто говорить і веде хорошу боротьбу. Йому довіряють зброю, гранти та розвідувальну підтримку, яка, ймовірно, тільки розшириться, оскільки Захід розглядає можливість передачі систем ППО.

Зеленський продовжуватиме рухати Європу в тому напрямку, у якому хоче, резюмують у виданні.

Варто нагадати, що за версією американського видання Politico російського президента Володимира Путіна визнано “невдахою року”.