16 травня в Україні створили петицію, що закликає президента України Володимира Зеленського підписати Закон 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України", який ухвалили майже рік тому.

Джерело: петиція на Офіційному інтернет-представництві президента України.

За словами авторів, закон не потребує бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі.

“20 червня 2022 року його передано Вам на підпис, однак, попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції, його досі не підписано”, – йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що видавнича продукція РФ та російський контрафакт вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави.

Крім того, у петиції автор Тарас Шамайда посилається на частину третю статті 94 Конституції України, згідно з якою, якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, “закон вважається схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.

Петицію вже підтримали, зокрема, Оксана Забужко, Мар’яна Савка, Андрій Курков, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В’ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші інтелектуали й публічні особи.

Також заклики підписати петицію поширили найбільші українські видавництва – “Фоліо”, “Ранок”, “Віват”, “А-ба-ба-га-ла-ма-га” і мережа книгарень “Є”.

Станом на 23 травня петиція набрала 21 166 голосів із 25 000 необхідних.