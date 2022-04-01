Заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський звернувся до Президента України Володимира Зеленського та очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Павлюка з закликом надати звання "місто-герой" двом населеним пунктам Київщини - Макарову та Бородянці.

Про це Ярослав Добрянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Добрянський зауважив, що окрім Бучі та Ірпеня, які уже стали “містами-героями”, декілька селищ на північному заході Київщини також зазнали суттєвої агресії з боку російських загарбників.

Йдеться про Гостомель, Бородянку та Макарів, які перетворили на потужні форпости під час захисту української столиці. Ці селища, написав Добрянський, зазнали значної руйнації через ворожі обстріли, та, “що найболючіше – людських втрат”.

Проте всупереч натиску окупантів ці селища тримали оборону, наголосив київський депутат:

“Цій стійкості, мужності й силі людського духу позаздрили б кращі армії світу. Цей подвиг неоціненний – він назавжди увійде не лише до найтрагічніших сторінок історії України XXI століття, а й передаватиметься від серця до серця із покоління в покоління”, – написав він.

Тому, резюмував Ярослав Добрянський, Київська обласна рада звернулась до президента Зеленського та очільника Київської ОВА Павлюка з проханням удостоїти Бородянку та Макарів відзнакою “місто-герой України” нагадавши, що раніше це звання було присвоєно Гостомелю.