Про це Ярослав Добрянський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Добрянський зауважив, що окрім Бучі та Ірпеня, які уже стали “містами-героями”, декілька селищ на північному заході Київщини також зазнали суттєвої агресії з боку російських загарбників.
Йдеться про Гостомель, Бородянку та Макарів, які перетворили на потужні форпости під час захисту української столиці. Ці селища, написав Добрянський, зазнали значної руйнації через ворожі обстріли, та, “що найболючіше – людських втрат”.
Проте всупереч натиску окупантів ці селища тримали оборону, наголосив київський депутат:
“Цій стійкості, мужності й силі людського духу позаздрили б кращі армії світу. Цей подвиг неоціненний – він назавжди увійде не лише до найтрагічніших сторінок історії України XXI століття, а й передаватиметься від серця до серця із покоління в покоління”, – написав він.
Тому, резюмував Ярослав Добрянський, Київська обласна рада звернулась до президента Зеленського та очільника Київської ОВА Павлюка з проханням удостоїти Бородянку та Макарів відзнакою “місто-герой України” нагадавши, що раніше це звання було присвоєно Гостомелю.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський надав звання Місто-герой декільком українським містам, котрі героїчно протистоять російській збройній агресії та продовжують чинити опір під обстрілами ворога. Йдеться про Харків; Чернігів; Маріуполь; Херсон; Гостомель; Волноваху.
- Також Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “місто-герой” Охтирці, Бучі, Ірпеню та Миколаєву.