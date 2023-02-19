Президента України Володимира Зеленського закликають підписати законопроєкт №7459, котрий пройшов погодження депутатів, тим самим заборонивши нарешті ввезення та розповсюдження книг з території РФ, РБ та тимчасово окупованих територій.

Відповідну петицію опублікували на сайті глави держави 9 лютого.

Авторка петиції Анна Погорєлова зауважила, що законопроєкт №7459 “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України” містить важливі зміни до законодавства України, якими зокрема:

забороняється ввезення та розповсюдження на території України друкованої продукції видавництв РФ, РБ та тимчасово окупованої території України, а також творів, авторами яких є громадяни РФ;

регулюється ввезення та розповсюдження друкованої продукції державною мовою держави-агресора, яка не підпадає під попередній пункт, шляхом видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу;

визначається відповідальність (адміністративно-господарські санкції) за ввезення й розповсюдження друкованої продукції видавництв РФ, РБ та тимчасово окупованої території України або ввезення й розповсюдження друкованої продукції державною мовою держави-агресора без наявного дозволу.

Законопроєкт прийнято 306 голосами “за” депутатів Верховної Ради 16 червня 2022 року. Вже 20 червня 2022 року закон направили на підпис Президенту, поки що це останній статус його проходження.

Вона зауважила, що нещодавно під одним відео на Youtube наштовхнулась на коментар про український інтернет-магазин, який і досі продає книжки Альпіна Паблішер, Ексмо, Пітер та інших російських видавництв. “У Фрейда” – https://ufreida.com.ua/. На дев’ятий рік війни, і навіть після повномасштабного вторгнення інтернет-магазин, який працює в Україні, спонсорує державу-терориста.

Авторка також зазначила, що наразі діє Наказ Держкомтелерадіо №94 від 06.03.2022 “Про припинення видачі та зупинення дії дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора”, за яким забороняється ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та скасовуються раніше видані на це дозволи.

Проте, аби заборонити вже ввезену продукцію якраз і необхідно підписати законопроєкт №7459.

За її словами, з моменту направлення закону на підпис Президенту пройшло вже значно більш як 15 днів. Тож наразі Президент не може ані відмовитись його підписати, ані відправити на повторний розгляд — закон вважається схваленим. Проте, все ж згідно з Конституцією України Президент має його підписати, аби надалі закон міг бути опублікований та набрати чинності.

Чому й досі деякі книгарні в Україні безкарно продають книги російських чи білоруських видавництв? Чому ми й досі толеруємо спонсорування терористичної держави та її співучасника, які щодня вбивають чи катують українців, руйнують наші міста й села?”, – запитує автор петиції.

Зауважимо, #Букви повідомляли, що станом на 20 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський не підписав закон, який заборонятиме російську видавничу продукцію в Україні.