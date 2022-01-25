Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає своє 44-річчя. Цьогоріч він планує провести свій день народження на роботі, а замість подарунків прийматиме перекази коштів на благодійність.

Важливі та цікаві факти з життя шостого голови держави зібрали #Букви.

Народився майбутній президент у 1978 році у Кривому Розі. Ріс у бабусиній квартирі на ЮГОКі (віддалений район Кривого Рогу. – прим. ред.) і ходив там в дитячий садок. Родичка розповідала, що ще тоді він був “душею компанії” та часто любив привертати до себе увагу однолітків.

У школі мав схильність більше до гуманітарних наук. Вчився добре, хоч і хуліганив та іноді тікав з уроків. Закінчивши навчання з двома четвірками поїхав здобувати юридичну освіту у Київському національному економічному університеті. У 17 років його примітила команда КВН “Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит”, звідки потім і пішла ідея створення Клубу веселих і кмітливих “Квартал 95”.

З 2003-го року “Квартал 95” під керівництвом Зеленського почав давати концерти на телебаченні. Здобувши популярність, команда “переростає” у повноцінну студію та через 2 роки створює шоу “Вечірній квартал”, де майбутній президент виступає провідним актором, сценаристом та ідеологом. А з 2010 по 2011 він працював генеральним продюсером телеканалу “Інтер”.

У своїй фільмографії Зеленський має 10 повнометражних ігрових фільмів, серед яких “Кохання у великому місті”, “8 перших побачень”, “Я, ти, він, вона”. А найбільш популярною та неоднозначною стала роль у телесеріалі “Слуга народу” Василя Голобородька — вчителя історії, якого обирають президентом України. Тоді проєкт неодноразово звинувачували у політичній рекламі. До того-ж, перші три серії третього сезону вийшли напередодні першого туру президентських виборів. Тим не менш, 20 травня 2019-го він офіційно посів посаду голови держави, ставши наймолодшим президентом в історії України.

Зі своєю дружиною, Оленою Зеленською, Володимир зустрічався протягом 8 років, аж поки не “зв’язали себе узами шлюбу” 6-го вересня 2003-го. Вже після заручення у пари народилася дочка Олександра (2004) і син Кирило (2013).

Сама перша леді привітала чоловіка дописом у соцмережах, опублікувавши чорно-біле фото та побажавши йому берегти себе.

“Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене. Тому що ти завжди так на мене дивишся. Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто щиро кохає. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивися! Будь ласка, дивися! У нас іще все попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!” – написала Олена Зеленська.

До привітань також долучилися і колеги з Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков жартома побажав президенту “добра, позитиву, окрім ПЛР-тесту”. А прессекретар Зеленського, Сергій Нікіфоров, пообіцяв висловити привітання при зустрічі.

“Побажаю йому міцного здоров’я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні”, – зазначив Нікіфоров.