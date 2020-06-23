Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціальний моніторинг” 10-19 червня.

Так на запитання “Наскільки ви довіряєте зазначеним організаціям, громадським інституціям, окремим державним діячам” 24,8% респондентів відповіли, що зовсім не довіряють президенту Зеленському, 25,4% – швидше не довіряють. Таким чином, кількість тих, хто не довіряє нинішньому главі держави становить 50,2%.

При цьому скоріше довіряють 28,3% і повністю довіряють 13%. Загальна кількість тих, хто довіряє президенту – 41,3%.

За словами директорки Українського інституту соціальних досліджень ім. А. Яременко Ольги Балакірєвої, у Володимира Зеленського “тривалий час після обрання тримався позитивний баланс довіри”. Але з січня він почав падати. “І, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні виміри, які були у травні та червні, показали зміну цього балансу, і зараз баланс довіри негативний”, – сказала вона.

Якщо станом на травень 2019 року баланс довіри (різниця між часткою тих, хто довіряє і часткою тих, хто не довіряє) Зеленському становив 34,1%, то наразі баланс довіри — -8,9%.