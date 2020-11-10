Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.
Так, оцінюючи рівень довіри до політиків і громадських діячів, більшість респондентів висловили недовіру до всіх, чиє прізвище було наведено в опитувальнику.
Зокрема, Володимиру Зеленському не довіряють 61,9% респондентів (35,6% – зовсім не довіряють, 26,3% – швидше не довіряють). Довіру президенту висловили 32,8% опитаних.
Варто відзначити, що згідно з липневим опитуванням Центру Разумкова, Зеленському висловили недовіру 48,6% респондентів. Відтак, рівень недовіри до глави держави з липня зріс на 13,3%.
Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову зараз не довіряють 57,3% опитаних (довіряють 29,8%).
Прем’єру Денису Шмигалю не довіряють 68,7% респондентів (довіряють 12,2%).
Що стосується інших політиків, то:
• голові МВС Арсену Авакову не довіряють 76,3% респондентів (довіряють 11,9%);
• лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко не довіряють 77,3% опитаних (довіряють 16,6%);
• п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку не довіряють 73,1% респондентів (довіряють 21,7%);
• співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку не довіряють 69,3% (довіряють 21,7%);
• Святославу Вакарчуку не довіряють 70% респондентів (довіряють 18,2%);
• генпрокурору Ірині Венедіктовій не довіряють 61,7% опитаних (довіряють 6,2%);
• голові Офісу президента Андрію Єрмаку не довіряють 59,3% респондентів (довіряють 7,7%);
• голові української делегації в Тристоронній контактній групі, першому президенту України Леоніду Кравчуку не довіряють 72,4% опитаних (довіряють 16,8%);
• нардепу Віктору Медведчуку не довіряють 76,4% респондентів (довіряють 15,5%);
• голові Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїлу Саакашвілі не довіряють 79,6% опитаних (довіряють 10,2%).
Відтак, найменший рівень довіри українці висловили до голови ОПУ Андрія Єрмака (довіряють 7,7%) і генпрокурора Ірини Венедіктової (довіряють 6,2%).
Баланс довіри і недовіри найкращий у Разумкова (-27,5) і Зеленського (-29,1), а найгірший у Авакова (-64,4) і Саакашвілі (-69,4).
Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з цим же опитуванням, з липня 2020 року президентський рейтинг чинного глави держави Володимира Зеленського знизився на 5,6%, а п’ятого президента Петра Порошенка – виріс на 5,8%.
- Відповідно до вересневого опитування соціологічної групи “Рейтинг”, діяльністю президента Володимира Зеленського були задоволені лише 35% українців, а прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – вдвічі менше.