Президенту України Володимиру Зеленському не довіряють майже 62% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Так, оцінюючи рівень довіри до політиків і громадських діячів, більшість респондентів висловили недовіру до всіх, чиє прізвище було наведено в опитувальнику.

Зокрема, Володимиру Зеленському не довіряють 61,9% респондентів (35,6% – зовсім не довіряють, 26,3% – швидше не довіряють). Довіру президенту висловили 32,8% опитаних.

Варто відзначити, що згідно з липневим опитуванням Центру Разумкова, Зеленському висловили недовіру 48,6% респондентів. Відтак, рівень недовіри до глави держави з липня зріс на 13,3%.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову зараз не довіряють 57,3% опитаних (довіряють 29,8%).

Прем’єру Денису Шмигалю не довіряють 68,7% респондентів (довіряють 12,2%).

Що стосується інших політиків, то:

• голові МВС Арсену Авакову не довіряють 76,3% респондентів (довіряють 11,9%);

• лідеру “Батьківщини” Юлії Тимошенко не довіряють 77,3% опитаних (довіряють 16,6%);

• п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку не довіряють 73,1% респондентів (довіряють 21,7%);

• співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку не довіряють 69,3% (довіряють 21,7%);

• Святославу Вакарчуку не довіряють 70% респондентів (довіряють 18,2%);

• генпрокурору Ірині Венедіктовій не довіряють 61,7% опитаних (довіряють 6,2%);

• голові Офісу президента Андрію Єрмаку не довіряють 59,3% респондентів (довіряють 7,7%);

• голові української делегації в Тристоронній контактній групі, першому президенту України Леоніду Кравчуку не довіряють 72,4% опитаних (довіряють 16,8%);

• нардепу Віктору Медведчуку не довіряють 76,4% респондентів (довіряють 15,5%);

• голові Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїлу Саакашвілі не довіряють 79,6% опитаних (довіряють 10,2%).

Відтак, найменший рівень довіри українці висловили до голови ОПУ Андрія Єрмака (довіряють 7,7%) і генпрокурора Ірини Венедіктової (довіряють 6,2%).

Баланс довіри і недовіри найкращий у Разумкова (-27,5) і Зеленського (-29,1), а найгірший у Авакова (-64,4) і Саакашвілі (-69,4).

Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.