Президенту України Володимиру Зеленському кілька разів робили тести на коронавірус COVID-19.

Про це він розповів в коментарі “ВBC News Україна”.

Президент розповів, що в зв’язку з епідемією коронавірусу обмежилося коло його спілкування.

“Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми. Моє спілкування, зрозуміло, дуже обмежилося, коло людей, з якими зустрічаюся, – дуже звузилося”, – розповів Зеленський.

Також він зазначив, що частина президентського Офісу зараз на карантині. При цьому, всі, хто приходять до Офісу президента, проходять температурний скринінг.

“Ми забезпечили проходження тестів для працівників. Я сам проходив ПЛР-тест кілька разів. На щастя, усі – негативні”, – зазначив Зеленський.