Про це повідомили на сайті голови держави.
Крім іменного чорного пояса, Зеленському також подарували диплом почесного першого дана майстерського ступеня.
На чорному поясі, який подарували Зеленському, вишито його прізвище на японській мові і назва виду спорту – “традиційне карате”.
Також Зеленський поспілкувався з Аріаною Мурженко, наймолодшою українкою, яка потрапила в Книгу рекордів України, так як стала чемпіонкою світу з традиційного карате в програмі ката. Цю нагороду дівчинка отримала в минулому році, у дев’ять років.
Як відомо, чорний пояс означає, що його власник є майстром в бойовому мистецтві.
- 19 серпня в рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів з кінного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використанням шабель і батогів.