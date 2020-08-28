Президент України Володимир Зеленський відвідав тренування по карате вихованців 2-ї обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР-2) в місті Кропивницький. Там йому подарували іменний чорний пояс.

Про це повідомили на сайті голови держави.

Крім іменного чорного пояса, Зеленському також подарували диплом почесного першого дана майстерського ступеня.

На чорному поясі, який подарували Зеленському, вишито його прізвище на японській мові і назва виду спорту – “традиційне карате”.

Також Зеленський поспілкувався з Аріаною Мурженко, наймолодшою ​​українкою, яка потрапила в Книгу рекордів України, так як стала чемпіонкою світу з традиційного карате в програмі ката. Цю нагороду дівчинка отримала в минулому році, у дев’ять років.

Як відомо, чорний пояс означає, що його власник є майстром в бойовому мистецтві.