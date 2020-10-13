Відповідна петиція з’явилась на сайті президента.

Автором петиції стала нардеп від фракції “Європейська солідарність” Яна Зінкевич.

У документі наголошується важливість переговорного процесу в Мінську, але вказується, що перемовини зайшли у глухий кут.

“Путіну не потрібен мир на Донбасі, йому потрібна васальна Україна. Йому потрібна капітуляція. Тому він робитиме все можливе, щоби зберегти весь арсенал засобів тиску та шантажу України: від зривів обміну полоненими до погроз ескалації бойових дій”, – написала вона.

На думку Зінкевич, авторитет Яроша посилить українську позицію в переговорному процесі та поставить на місце країну-агресора.

“Тристоронній контактній групі потрібно придати динамізму. Тому вносимо пропозицію президентові України В.Зеленському призначити головою української делегації політичного та громадського діяча Д.А.Яроша”, – йдеться у петиції.

Документ зареєстровано 13 жовтня. Для розгляду президентом петиція має протягом 92 днів набрати 25000 голосів. Станом на час публікації петицію підписали 1823 осіб.