Відповідна петиція з’явилась на сайті президента.
Автором петиції стала нардеп від фракції “Європейська солідарність” Яна Зінкевич.
У документі наголошується важливість переговорного процесу в Мінську, але вказується, що перемовини зайшли у глухий кут.
“Путіну не потрібен мир на Донбасі, йому потрібна васальна Україна. Йому потрібна капітуляція. Тому він робитиме все можливе, щоби зберегти весь арсенал засобів тиску та шантажу України: від зривів обміну полоненими до погроз ескалації бойових дій”, – написала вона.
На думку Зінкевич, авторитет Яроша посилить українську позицію в переговорному процесі та поставить на місце країну-агресора.
“Тристоронній контактній групі потрібно придати динамізму. Тому вносимо пропозицію президентові України В.Зеленському призначити головою української делегації політичного та громадського діяча Д.А.Яроша”, – йдеться у петиції.
Документ зареєстровано 13 жовтня. Для розгляду президентом петиція має протягом 92 днів набрати 25000 голосів. Станом на час публікації петицію підписали 1823 осіб.
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