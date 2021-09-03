Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила членкиня Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.

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Зазначимо, що книга “Легка черепно-мозкова травма” – це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника “Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій”. Книгу видали коштом Американсько-української медичної фундації.

  • У листопаді 2019-го президентка Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час офіційного візиту.