Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter-акаунті глави держави.
“Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави” – написав президент.
Нагадаємо, уряд планує збільшити на 14 млрд гривень видатки на інфраструктуру та цифрову трансформацію наступного року. Передбачено закладення коштів на підготовку до перепису населення, який запланували на 2023 рік.
При цьому в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України вважають, що чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який було організовано тодішнім міністром Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживало 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам тодішній міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.