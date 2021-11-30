Відповідне повідомлення опубліковано у Twitter-акаунті глави держави.

“Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави” – написав президент.

Нагадаємо, уряд планує збільшити на 14 млрд гривень видатки на інфраструктуру та цифрову трансформацію наступного року. Передбачено закладення коштів на підготовку до перепису населення, який запланували на 2023 рік.

При цьому в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України вважають, що чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.