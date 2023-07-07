Президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Словаччини, де зустрінеться з першими особами держави.

Джерело: Telegram-канал Зеленського

За його словами, після Болгарії та Чехії він відправиться до Словаччини.

“Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом”, – зазначив президента.

Він додав, що під час зустрічі будуть обговорювати конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, Формулу Миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку.