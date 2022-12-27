Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення.
Президент заявив, що тиждень, який почався, буде для України важливий з політичної точки зору, адже зараз потрібно мати розуміння національних цілей на рік, в який ми входимо.
Основних цілей, які мають бути реалізовані “на найближчий час”, Зеленський перерахував декілька:
- звільнення окупованих територій від ворога;
- відновлення України;
- продовження зближення з ключовими партнерами;
- відкриття нових можливостей для нашої держави у світі.
Свій погляд на реалізацію саме цих завдань Володимир Зеленський планує представити на щорічному посланні до Верховної Ради. Президент додав:
“Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік”.
- Президент України Володимир Зеленський застеріг, що ворог може здійснити нові масовані ракетні обстріли напередодні Нового року.