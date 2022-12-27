Президент України Володимир Зеленський анонсував свій виступ перед Верховною Радою. У ньому він планує викласти своє бачення ключових завдань на наступний рік, таких як деокупація територій, відновлення України та повернення українців додому.

Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення.

Президент заявив, що тиждень, який почався, буде для України важливий з політичної точки зору, адже зараз потрібно мати розуміння національних цілей на рік, в який ми входимо.

Основних цілей, які мають бути реалізовані “на найближчий час”, Зеленський перерахував декілька:

звільнення окупованих територій від ворога;

відновлення України;

продовження зближення з ключовими партнерами;

відкриття нових можливостей для нашої держави у світі.

Свій погляд на реалізацію саме цих завдань Володимир Зеленський планує представити на щорічному посланні до Верховної Ради. Президент додав:

“Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік”.