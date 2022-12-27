Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення.

Президент заявив, що тиждень, який почався, буде для України важливий з політичної точки зору, адже зараз потрібно мати розуміння національних цілей на рік, в який ми входимо.

Основних цілей, які мають бути реалізовані “на найближчий час”, Зеленський перерахував декілька:

  • звільнення окупованих територій від ворога;
  • відновлення України;
  • продовження зближення з ключовими партнерами;
  • відкриття нових можливостей для нашої держави у світі.

Свій погляд на реалізацію саме цих завдань Володимир Зеленський планує представити на щорічному посланні до Верховної Ради. Президент додав:

“Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік”.