Команда цифрової трансформації України створила застосунок "Мрія", який надаватиме освітні та безпекові послуги для дітей і батьків.

Джерело: президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції

“Ми створимо ще одну систему – українську “Мрію”. Це спеціальний застосунок, який буде підтримувати все, що стосується батьків та дитини. Послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині, – це розвиток та освіта, безпека та контакт із державою. Команда цифрової трансформації України представить нашу “Мрію” восени”, – відзначив глава держави.

Водночас він зауважив, що за допомогою “Мрії” можна буде отримати доступ до знань з будь-якого куточка світу. Використання штучного інтелекту допоможе дитині збудувати власну унікальну освітню траєкторію.

Також український лідер додав, що, розроблений Мінцифрою застосунок “Дія”, став глобальним прикладом соціального прогресу, об’єднавши понад 19 млн користувачів. Він підкреслив, що зараз додаток є експортним продуктом, завдяки якому Україна навчає цифровізації інші країни.