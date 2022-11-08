Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів G20 ("Великої двадцятки"), який відбудеться на Балі (Індонезія).

Про це у коментарі “Суспільному” повідомив речник президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, найімовірніше йтиметься про онлайн-формат: “В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, — додав Никифоров.

Також він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.

Раніше президент Індонезії Джоко Відодо висловив думку, що президент РФ Володимир Путін не приїде на саміт G20. Він мав розмову з Путіним і майже впевнений, що його не буде на заході.

Також у Міністерстві закордонних справ України вимагали виключити РФ зі списку запрошених на саміт та позбавити права на членство в G20.