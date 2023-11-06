«Навіть якщо ми почуваємося сильними й маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все життя. Тому що ціна висока. Тому що війна забирає найкращих із нас: найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок, дітей – усе найкраще. Але ми не готові віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. От чому ми боремося»

Інтервʼю Президента України Володимира Зеленського каналу NBC News про необхідність посилення протиповітряної оборони, ситуацію в Чорному морі, підтримку США та Європи, саміт щодо Формули миру та втому від війни.