Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада може саморозпуститися в разі, якщо буде ухвалено закон про довічне ув’язнення для корупціонерів.

Про це Зеленський повідомив в ході інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Журналіст спитав президента, чи існує ризик того, що парламент саморозпуститься у разі прийняття закону про довічне ув’язнення корупціонерів.

“Може бути такий варіант…Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада”, – сказав Зеленський.

До слова, під час інавгурації у 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду 8-го скликання. Депутатам нового скликання парламенту президент неодноразово погрожував повторним розпуском.