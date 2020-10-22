Про це Зеленський повідомив в ході інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.
Журналіст спитав президента, чи існує ризик того, що парламент саморозпуститься у разі прийняття закону про довічне ув’язнення корупціонерів.
“Може бути такий варіант…Якщо саморозпуститься Рада, то буде нова Рада”, – сказав Зеленський.
До слова, під час інавгурації у 2019 році Зеленський розпустив Верховну Раду 8-го скликання. Депутатам нового скликання парламенту президент неодноразово погрожував повторним розпуском.
- Раніше Зеленський зазначив, що за 29 років незалежності України із 7 млн га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше ніж 2 млн га, ще 5 млн га вкрали. Зеленський додав, що політики виступали проти вільного обігу землі, адже через “сірі” схеми розкрадали цю землю.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня – важлива подія, адже запровадження реального народовладдя було одним з пунктів його передвиборчої програми.