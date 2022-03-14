Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз надважливо – дати економіці й надалі функціонувати. Для цього він доручив уряду послабити податковий тиск на малий та середній бізнес.

Про це президент України заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що поки держава воює, повинна зберігатися та відновлюватися економіка України, наскільки це можливо в цих умовах.

Там, де дозволяє безпека, на вулиці має повернутися життя та розпочатися ринкова активність.

“Економічне придушення України – це одне з завдань війни проти нас сьогодні – ми маємо відбитися від цього також і зберегти нашу економіку”, – наголосив очільник держави.

Тому уряд отримав доручення від Володимира Зеленського повернути малий і середній бізнес – “прибрати усе, що заважає” та максимально послабити податки, прибрати абсолютно усі складнощі.

“Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть, там, де вони можуть”, – сказав Президент.

Він також анонсував створення нової податкової моделі – на час війни та для післявоєнної розбудови держави. Уряд вже працює над цим питанням, рішення будуть представлені найближчими днями.