Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів невідкладно виплатити українським військовослужбовцям гроші, які уряд заборгував. А це - майже 1,5 млрд гривень.

Про це свідчить указ на сайті президента.

Як сповіщалося, станом на 17 вересня заборгованість Міністерства оборони становила 1 млрд 465,8 млн гривень.

З них 1 млрд 271 млн гривень – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Фінансування “бойових виплат” військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил, припинено.

13 жовтня, напередодні Дня захисників і захисниць України, Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністру “невідкладно вжити в установленому порядку заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України”, а також виплатити одноразову премію з нагоди свята.

У такий спосіб він хоче забезпечити соціальні гарантії військовослужбовців.

Крім цього, президент доручив уряду розробити та внести до Верховної Ради законопроєкт, який удосконалить систему грошового забезпечення військовослужбовців “з урахуванням кращого досвіду провідних іноземних держав”. Зробити це потрібно до 31 грудня 2021 року.

Кабінет Міністрів має щоквартально повідомляти про стан виконання заходів для соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих. Зокрема, інформувати про їхні права на житло.

Також уряд, Київська міська державна адміністрація та обласні адміністрації мають до кінця 2023 року створити у кожному регіоні центри медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.