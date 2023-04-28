За словами очільника Міноборони України Олексія Резнікова, президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачеві ЗСУ Валерію Залужному відправити на фронт тилових воєнкомів.

Про це міністр оборони повідомив під час брифінгу.

Резніков зазначив, що президент дав “серйозну рекомендацію” Залужному щодо відправлення на фронт працівників тилових військкоматів.

Водночас на їхні місця Зеленський запропонував скерувати українських захисників, котрі зазнали поранення під час боротьби із російськими окупантами.

“Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію Головнокомандувачеві ЗСУ Валерію Залужномупереважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій – ред.) відправляти військовослужбовцями на лінію фронту. А скеровувати на їхнє місце військовослужбовців, які зазнали поранень, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб”, – розповів Резніков.

Глава Міноборони додав, що центрами комплектування та соціальної підтримки опікується Олександр Павлюк, який нещодавно став його першим заступником.

За словами Резнікова, центри комплектації вже давно потребують серйозних реформ.