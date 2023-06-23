Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського військкома, який придбав нерухомість в Іспанії на кілька мільйонів євро.

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

23 червня Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого доручив звільнити одеського військкома та перевірити усіх військових комісарів України.

“Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання”, – повідомив президент.

Зауважимо, що, згідно з підпунктом 12 пункту 10 “Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України”, Генеральний штаб ЗСУ, а не Головнокомандувач наділений повноваженнями призначати на посади та звільняти з посад (військової служби) військовослужбовців Збройних Сил.

Також, згідно з абзацом 3 пункту 3 “Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки”, безпосереднє керівництво ТЦК та СП (військкоматами) і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне – Командування Сухопутних військ Збройних Сил.

Командувачем Сухопутних військ ЗСУ є генерал-полковник Олександр Сирський.