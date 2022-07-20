Станом на 20 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський не підписав закон, який заборонятиме російську видавничу продукцію в Україні.

Про це повідомив народний депутат України від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький у Facebook.

За його словами, поки захисники України щодня віддають життя за свободу нашої держави, президент досі не підписав закон, який звільняє український книжковий ринок від книг російських видавництв. Нардеп нагадав, що закон ухвалили 306 депутатів Верховної Ради (0 голосів проти, 0 — утрималось).

Водночас підписати закон Зеленського публічно закликали провідні українські письменники, видавці, книгорозповсюджувачі, громадські організації й тисячі українців.

Слід зауважити, що він мав бути підписаний до 5 липня, після чого, відповідно до Конституції, на нього неможливо накласти вето, він “вважатиметься схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.