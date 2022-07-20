Про це повідомив народний депутат України від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький у Facebook.

За його словами, поки захисники України щодня віддають життя за свободу нашої держави, президент досі не підписав закон, який звільняє український книжковий ринок від книг російських видавництв. Нардеп нагадав, що закон ухвалили 306 депутатів Верховної Ради (0 голосів проти, 0 — утрималось).

Водночас підписати закон Зеленського публічно закликали провідні українські письменники, видавці, книгорозповсюджувачі, громадські організації й тисячі українців.

Слід зауважити, що він мав бути підписаний до 5 липня, після чого, відповідно до Конституції, на нього неможливо накласти вето, він “вважатиметься схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений”.

“Президенту час визначитися — на чиєму він боці? Української культури, Конституції, парламенту, уряду і суспільства, чи лобістів російських інтересів, які заважають йому виконати конституційний обов’язок”, — написав Княжицький.