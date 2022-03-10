Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Згідно із законом дозволяється націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно. Йдеться про те, яке зареєстроване на теренах України. Зокрема майно, яке безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її резидентам.
Не підтримали проєкт лише “ОПЗЖ” — інші представники всіх депутатських фракцій виступили за його ініціацію. Примусове вилучення майна буде здійснюватися за мотивами суспільної потреби та без будь-якої компенсації.
Потрібна ухвала Ради національної безпеки і оборони стосовно примусової націоналізації. Після цього рішення введуть у дію указом глави держави. Проєкт рішення щодо вилучення об’єктів права власності росіян наперед підготує Кабмін.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські пропагандисти відповідальні за воєнні злочини російської влади. Зокрема вони поширили фейк, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі був свідомий, оскільки там засіли “нацисти” із батальйону “Азов”, а не вагітні жінки з дітьми.
- Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.
- 9 березня окупанти скинули бомби на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі. На той час там перебували жінки, діти та медичний персонал. Цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своєю дикістю та цинізмом.
- Міноборони РФ підтвердило використання в Україні тяжких вогнеметних систем ТОС-1А, які спричини значні руйнування в різних українських містах.