В Україні підписали закон, який дозволяє націоналізувати майно Росії та її резидентів. Президент України Володимир Зеленський ухвалив закон, документ якого представили ще 3 березня.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України. Згідно із законом дозволяється націоналізувати рухоме та нерухоме майно, гроші, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно. Йдеться про те, яке зареєстроване на теренах України. Зокрема майно, яке безпосередньо або через афілійованих осіб належить РФ та її резидентам.

Не підтримали проєкт лише “ОПЗЖ” — інші представники всіх депутатських фракцій виступили за його ініціацію. Примусове вилучення майна буде здійснюватися за мотивами суспільної потреби та без будь-якої компенсації.

Потрібна ухвала Ради національної безпеки і оборони стосовно примусової націоналізації. Після цього рішення введуть у дію указом глави держави. Проєкт рішення щодо вилучення об’єктів права власності росіян наперед підготує Кабмін.