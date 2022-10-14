Про це йдеться у результатах відповідного опитування.
Цього року лідером рейтингу знову став Тарас Шевченко. Як зазначає “Рейтинг”, його вважають найвидатнішим українцем 63,9% респондентів.
Зауважимо, що респонденти назвали загалом 148 постатей. Втім, близько 8% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця.
Водночас на другому місці опинився Володимир Зеленський. За нього віддали свій голос 29,8% опитаних. Серед інших в списку – Леся Українка, Богдан Хмельницький та Степан Бандера.
У першу десятку потрапив і Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, опинившись на десятому місці.
Перелік десяти найвидатніших постатей, на думку опитаних:
- Тарас Шевченко — 63,9%
- Володимир Зеленський — 29,8%
- Леся Українка — 19,6%
- Богдан Хмельницький — 17,3%
- Степан Бандера — 12,8%
- Михайло Грушевський — 11,6%
- Іван Франко — 10,1%
- Іван Мазепа — 8,8%
- В’ячеслав Чорновіл — 8,7%
- Валерій Залужний — 7,7%
До другої десятки увійшли Григорій Сковорода — 6,7%, Василь Стус — 3,4%, Володимир Великий — 2,6%, Ярослав Мудрий — 2,5%, Леонід Кравчук — 2,5%, Іван Сірко — 2,4%, Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик — 2,2%, Андрій Шевченко — 1,8% та Петро Сагайдачний — 1,8%.
Серед інших Роман Шухевич — 1,7%, Леонід Кучма — 1,5%, Іван Котляревський — 1,4%, Ліна Костенко — 1,3%, Ігор Сікорський — 1,2%, Петро Порошенко — 1,2%, Михайло Коцюбинський — 1,1%, Микола Амосов — 0,9% та Павло Скоропадський — 0,9%. Також до рейтингу потрапив літературний герой Тарас Бульба — 1,5% з однойменної повісті Миколи Гоголя.
- За результатами дослідження, більше ніж половина опитаних зазначили про погіршення стану власного фізичного здоров’я, натомість понад 60% – поскаржилися на погіршення психічного стану здоров’я.
- Відповідно до результатів дослідження щодо оцінки шкоди, завданої воєнними злочинами РФ в Україні, кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або зруйноване (2%), або ж пошкоджене (8%). Окрім цього, 47% опитаних зазначили, що мають близьких родичів, які служать на війні.