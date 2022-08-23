У Києві презентували Алею сміливості на площі Конституції. До 31-ї річниці незалежності України її відкрили президент Володимир Зеленський та польський лідер Анджей Дуда.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Алею заснували за ініціативою президента. У такий спосіб вшановуватимуть імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які допомогають Україні з початку російського вторгнення.

Першим іноземним лідером на Алеї сміливості став президент Польщі. Володимир Зеленський наголосив, що це “символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна”.

Президент нагадав, що Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави в перші російського вторгнення. Він прибув до України, яку охопило війною, та засудив дії РФ як безпрецедентне порушення міжнародного права. Польський лідер заявив, що РФ самостійно виключає себе з міжнародної спільноти.

“Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти”, – наголосили в ОП.