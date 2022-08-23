Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Алею заснували за ініціативою президента. У такий спосіб вшановуватимуть імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які допомогають Україні з початку російського вторгнення.

Першим іноземним лідером на Алеї сміливості став президент Польщі. Володимир Зеленський наголосив, що це “символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна”.

Фото: president.gov.ua

Президент нагадав, що Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави в перші російського вторгнення. Він прибув до України, яку охопило війною, та засудив дії РФ як безпрецедентне порушення міжнародного права. Польський лідер заявив, що РФ самостійно виключає себе з міжнародної спільноти.

Фото: president.gov.ua

“Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти”, – наголосили в ОП.

Фото: president.gov.ua